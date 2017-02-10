هجوم للمسلحين في ريف اللاذقية.. ما علاقة “داعش” ؟!

أحبط الجيش السوري هجوماً للميليشيات المسلحة على بلدة كنسبا ومناطق أخرى في ريف اللاذقية الشمالي.

وكالة الأنباء السورية “سانا”، ونقلا عن مصدر عسكري، أكدت أن الهجوم جاء من عدة محاور على بعض النقاط العسكرية في بلدة كنسبا وجبل حسن الراعي وجبل القلعة.

يشار أن بلدة كنسبا كانت قد سقطت بأيدي المجموعات المسلحة مرات عدة منذ اندلاع الأزمة السورية، وجاءت الانتكاسة الأخيرة في مطلع يوليو/تموز الماضي، عندما اجتاح البلدة مسلحو “الجبهة الإسلامية” التي تتشكل من عدة جماعات مسلحة مثل “حركة أحرار الشام” و”كتائب صقور الشام” وتنظيمات إسلامية أخرى، فيما اضطر سكان البلدة لمغادرة منازلهم مجددا، ومن ثم عادوا بعد استعادة الجيش السوري السيطرة عليها في منتصف الشهر نفسه.

ومن اللافت أن تكثيف هجمات المسلحين في ريف اللاذقية في الأيام الأخيرة، جاء بعد أن ركز الجيش السوري جهوده على محاربة “داعش” في ريفي حلب وحمص. وفي ريف حلب، يقترب الجيش السوري من منطقة الباب، حيث تحارب قوات المعارضة السورية بدعم الجيش التركي ضد مسلحي “داعش”.

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