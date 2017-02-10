“داعش” يستخدم سلاح “الماء” في حلب

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أن مسلحي “داعش” يعرقلون إمداد حلب بالمياه بشكل طبيعي.

وقال غاتيلوف لـ”سبوتنيك”: بشكل عام تطور الوضع في وادي بردى هو مؤشر كبير. وضخ المياه من هذه المنطقة إلى دمشق توقف نتيجة الأعمال الإجرامية للمسلحين هناك، بينهم إرهابيو “جبهة النصرة”.

وأوضح غاتيلوف أن السلطات السورية بذلت جهود شاملة لحل الوضع، بدعم من الجيش الروسي. ونتيجة لهذه الخطوات تم التوصل إلى حل، يتضمن إجلاء مجموعة كبيرة من المسلحين إلى محافظة إدلب.

وأضاف نائب وزير الخارجية أن “الوضع القائم في حلب يشابه كثيرا ما حصل في بردى، حيث يعرقل “الداعشيون” إمداد المدينة بالمياه”.

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