مدينة فرنسية تنجو من عملية “إرهابية”

أعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال 4 أشخاص في مدينة مونبلييه جنوبي فرنسا يشتبه في تخطيطهم هجوما إرهابيا على موقع سياحي.

وكشفت مصادر أمنية لشبكة “إم 16” الفرنسية أن الشرطة ألقت القبض على الأشخاص الأربعة بينهم فتاة عمرها 16 عاما، بسبب الاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي.

وأشارت المصادر الى إن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجوم عن طريق “حزام ناسف في أحد المناطق السياحية في العاصمة الفرنسية “باريس”، دون أن يوضح طبيعة المكان المستهدف.

وأوضحت أن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ “عملية انتحارية” وأنهم عثروا في مقر إقامتهم على كافة المعدات، التي كانت ستساعدهم في تلك العملية.

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