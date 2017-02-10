حمص : معلومات اولية عن وجود أربع اصابات بسقوط صاروخ على حي الارمن بحمص .

10 فبراير, 2017 - 4:00 مساءً
10 فبراير, 2017
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