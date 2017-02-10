تركيا تحدد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية في البلاد سيجري في 16 نيسان المقبل وسيتم بموجبه الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وقال يلدريم في تصريح صحفي، إن “رئيس الجمهورية أردوغان قد صدق على مقترح التعديلات الدستورية، وبناء على ذلك فإن المقترح سيعرض على المواطنين في استفتاء شعبي بتاريخ 16 أبريل”.

وأضاف: “الموافقة النهائية على التعديلات التي أقرها البرلمان ووقعها رئيس البلاد ستكون من قبل مواطنينا”.

وصدق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في وقت سابق من الجمعة، على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة، أن الرئيس أردوغان صدق على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى “النظام الرئاسي”، وأحاله إلى رئاسة الوزراء لنشره وطرحه للاستفتاء الشعبي.

هذا وقد كان البرلمان التركي، قد أقر 21 كانون الثاني الماضي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الإنتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا. وصوت 339 نائبا لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين تم إلغاء ورقتين انتخابيتين، لعدم توفر الشروط اللازمة فيهما.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي القادم بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

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