ابراهيم: لن يكون لنا وطن رائد ما لم نطوره

إفتتحت قبل ظهر اليوم في مركز “علا”، في حضور رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، دورة تدريبية لعدد من ضباط المديرية العامة للأمن العام عن “الإبداع الوظيفي- ثقافة وتقنيات”، في إطار برنامج الشراكة بين المديرية العامة للأمن العام ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة والجامعة اللبنانية-الأميركية وأكاديمية التواصل والقيادة “مركز علا”.

ولمناسبة إطلاق مشروع تدريب الأمن العام، عقد مؤتمر صحافي في مركز أكاديمية “علا” في وسط بيروت حضره ممثل قائد الجيش العميد الركن طوني حداد، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، عن المديرية العامة للأمن العام كل من العميد الركن رولان أبو جودة والعميد الركن رياض طه والنقيب جاد معلوف، إضافة إلى الضباط المتدربين.

وألقى ابراهيم كلمة استهلها بالقول: “ملن يكون لبنان وطنا رائدا كما صنعه أجدادنا وأسلافنا، وعرفه عنا العالم، ما لم نجدد نحن فيه ونطوره لنسلمه من بعدنا لأبنائنا.

لا بقاء لدولة أو لأمة ما لم تكن أولوية مسؤوليها، والذين يمسكون بزمام السلطة والمبادرة، ترتكز على التطوير والتعليم وصقل المهارات وتعزيز المواطنة وبناء القدرات البشرية، بما يضيق رقعة الحرمان والفقْر بوصفها مستنقعا آسنا للأفكار الإلغائية والارهابية. ما نفعله اليوم يؤكد أن الهدف الأساس هو بناء الدولة وليس البقاء في فكرة الكيان، أي الدولة التي لا تريد رعايا طوائف ومذاهب وجماعات، بل مواطنين أحرارا في دولة قوية بمواردها البشرية ومهارات أبنائها، خصوصا أولئك الذين يسكنون الأرياف والأطراف، ولا تتوافر لهم الفرص التي توفرها الحواضر والمدن”.