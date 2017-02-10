ولايتي يسخر من دبلوماسية ترامب

أعرب علي أكبر ولايتي، المستشار الدبلوماسي للمرشد الإيراني علي خامنئي عن سخريته من الخطوات الدبلوماسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية وقناة “فرانس-24″، اليوم شدد ولايتي على أن ترامب لم يستطع منع الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، من تعميق علاقاتها مع إيران.
وذكر المستشار الدبلوماسي للمرشد الإيراني أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت زار طهران أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بمرافقة وفد اقتصادي كبير.
ومنذ تولي ترامب صلاحياته الرئاسية في 20 من الشهر الماضي، والتوتر يزداد بين واشنطن وطهران. وقد أثار إعلان فرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب تجاربها الصاروخية البالستية ردا فوريا من طهران التي أعلنت، بدورها، عن إجراءات جوابية تستهدف “شخصيات وشركات أمريكية” تدعم مجموعات “إرهابية” وفقا لطهران.
وسبق أن طبّقت إيران مبدأ الرد بالمثل في حق الأمريكيين بعد إعلان واشنطن حظر دخول مواطنين من سبع دول ذات غالبية إسلامية، وبينها إيران، أراضي الولايات المتحدة.