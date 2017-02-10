المخابرات الحربية المصرية تؤكد تورط دول في دعم عناصر اخوانية

أعلن مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات، عن نجاح القوات المصرية في قتل نحو 500 عنصر من تنظيم “أنصار بيت المقدس” شمال سيناء.

وأضاف محمد فرج الشحات اليوم أن الجيش المصري تمكن، خلال عملية “حق الشهيد” شمال سيناء، من تدمير 130 سيارة و250 هدفا بالإضافة إلى الأوكار ومناطق تجمع العناصر المسلحة.

كما أكد الشحات حجز 1025 طنا من المواد المتفجرة تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة.

وقال مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع إنه تم أيضا ضبط إحدى الشبكات التي تقوم بتصنيع الدوائر الكهربائية، وبعض المجموعات التي توفر الدعم المادي واللوجستي وتتعامل مع شركات صرافة وسياحة، مشيرا إلى أنه تم ضبط 115 مليون جنيه مصري.

كما أكد المسؤول المصري أن نتائج استجواب العناصر المتورطة أظهر انغماس بعض الدول في هذا الدعم عبر تحريضها لعناصر إخوانية مقيمة بالبلاد.

وبيّن الشحات أن القوات المصرية حققت نجاحات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى وقوع خسائر فادحة في المجموعات المسلحة ما قلص نشاطها وحد من هجماتها بشكل ملموس.

وأوضح اللواء أركان حرب، أن الجهود ترتكز على 3 محاور رئيسية، أولها يقوم على رصد وتتبع شبكات الإرهاب وتفكيك قواعد الدعم وتجفيف منابع التمويل وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية، وثانيها تنفيذ حملات ومداهمات بالتنسيق مع الشرطة، أما الثالثة فهي تتمثل في بدء مشروعات التنمية الشاملة بسيناء للإرتقاء بالأوضاع المعيشية لإزالة البيئة الحاضنة والمناخ الذي يغذي الإرهاب.

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