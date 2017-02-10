السوريون يفضحون وزارة الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن انقطاع عام للتيار الكهربائي في تمام الساعة 11:50 صباحا في جميع المحافظات السورية وذلك بسبب عطل فني ،

وأردفت الوزارة بحسب ماجاء على صفحتها الرسمية مؤكدة عودة الكهرباء تدريجيا منذ تمام الساعة 12:50 ضهرا اي بعد ساعة واحدة فقط .

هذا وقد حظي بيان الوزارة بإستنكار المواطنين السوريين الذين انتقدوا الوزارة وأدائها متهمين إياها بالكذب وانها وزارة كهرباء بلا كهرباء

حيث جاءت أغلب التعليقات متهكمة من أداء الوزارة وعدم قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين من أبسط حقوقهم في توافر التيار الكهربائي

وأكد المعلقون على خبر الوزارة بأن التيار الكهربائي لايزال مقطوعا في اغلب المناطق السورية ومنها بانياس وجبلة واللاذقية ومناطق في دمشق وحمص وغيرها

متهمين الوزارة والمسؤولين بالانفصال عن الواقع

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

