الياس عودة استقبل وزير الصحة

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني.

واثر الزيارة قال حاصباني: “كان اللقاء ممتازا مع سيدنا الياس، لقاء ابن بأبيه الروحي في أبرشيتنا التي تربينا فيها. وناقشت مع سيادته أوضاع البلد وما يحصل حولنا وأولوياتنا اليوم في الحكومة، وناقشنا الشؤون الأرثوذكسية بشكل خاص لمتابعة بعض الأمور والسهر على استمرارية العمل الإيجابي الذي نحن أرثوذكسيا ولبنانيا نحاول تحقيقه دائما. وأخذنا توجيهات سيدنا وبركته في العمل الذي نقوم به. وإن شاء الله يكون لنا زيارات متابعة لكل الأعمال التي نقوم بها ببركته وتوجيهاته”.

وحول موضوع الانتخابات النيابية والأوضاع السياسية في البلد، قال: “تطرقنا للوضع العام بشكل عام ولم نتطرق تحديدا إلى موضوع الانتخابات الذي يدرس حاليا بجوانبه التقنية، لكن نحن حرصاء أن يكون قانون الانتخابات قانونا عادلا في التمثيل، قانونا لا يحرِك أي نعرات طائفية أو مذهبية، ويمثل التطلعات اللبنانية بشكل حديث ومتطور، لكي يواكبنا في السنوات المقبلة ويكون معنا بشكل مستقبلي”.

وعما اذا كان مجلس الوزراء سيقر قانونا جديدا، قال: “طالبنا أن نناقش بأسرع وقت ممكن قانون انتخابات على طاولة مجلس الوزراء. وطبعا الآن النقاش التقني مستمر وقد ينتهي خلال فترة قصيرة بإذن الله. لا نعتقد ان هناك تباينات كبيرة جدا في المبادئ والتطلعات في قانون الانتخابات، إنما حان الوقت ليطرح على مجلس الوزراء جديا ويحال إلى مجلس النواب في أقرب فرصة ممكنة لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة”.

ثم استقبل عوده النائب سرج طورسركيسيان الذي قال بعد الزيارة: “تشرفت بزيارة سيدنا الياس وقد تباحثت معه في أمور كثيرة وعلى رأسها ما يخص الأشرفية التي أمثلها، وقانون الانتخابات الذي سيصدر وما سيكون تأثيره على هذه المنطقة، لأن الأشرفية تهمنا وأكيد العاصمة. وفي النهاية الأنظار كلها تتجه نحو العاصمة”.

اضاف: “هنا، يهمني أن أقول في موضوع الموازنة التي يتكلمون عنها، لا يجوز أن يكون لدينا موازنة ضمنها ضرائب عديدة في ظل ظرف اقتصادي صعب وركود على الصعيد الاقتصادي في البلد، فهذا لا يجوز. ونتمنى على العهد الجديد، وأكيد على التوجه الجديد بعد المصالحة والمحبة الموجودة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وكل الأجواء الجيدة بينهما، أن تنعكس إيجابا على البلد وعلى المواطن، لأنه لا يجوز ونحن في هذه الأجواء الصعبة أن نضع ضرائب على المواطنين، كفى، اللبناني يعاني الكثير وسنحرص على الا يكون هناك أي زيادة بطريقة عشوائية”.