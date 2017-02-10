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بوتين: نتوقع الاستئناف الكامل للعلاقات بين روسيا و الولايات المتحدة خلال رئاسة ترامب
10 فبراير, 2017
- 5:31 مساءً
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10 فبراير, 2017
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