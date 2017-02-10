فرنسا في مواجهة احتمالات عالية من الارهاب

أعلن رئيس وزراء فرنسا برنار كازنوف، بعد إحباط عملية إرهابية وشيكة اليوم أن مستوى الخطر الإرهابي في البلاد “عال للغاية”.

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن رئيس الوزراء الفرنسي قوله: “واجهنا مستوى عال للغاية من الخطر الإرهابي الذي يتطلب منا اتخاذ إجراءات وقائية بشكل دائم من أجل حماية مواطنينا”.

وامتنع كازنوف في الوقت نفسه عن التعليق على العملية الأمنية التي سمحت بإحباط الهجوم الإرهابي الوشيك في العاصمة الفرنسية، قائلا إن “المدعي العام سيقوم بذلك على أساس معطيات التحقيق”.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أكدت في وقت سابق من يوم الجمعة إلقاء القبض في مدينة مونتبلييه بجنوب البلاد على 4 مشتبه بهم في محاولة القيام بهجوم إرهابي “وشيك”، بينهم صبية عمرها 16 عاما، موضحة أن هذه المجموعة كانت تستعد لشن هجوم انتحاري على أحد المرافق السياحية في باريس.

وتمكنت قوات الأمن في أثناء عملية مداهمة منزل المجموعة من مصادرة كمية من المتفجرات المعروفة باسم “أم الشيطان”، وهي مادة رخيصة وقوية، لكنها غير مستقرة للغاية، ما يدل على أن المشتبه بهم كانوا على وشك تنفيذ هجومهم المخطط له.

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