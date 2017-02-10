دمشق : إصابة 6 مدنيين بينهم طفل جراء سقوط قذيفتي هاون في محيط كراج العباسيين 

10 فبراير, 2017 - 6:20 مساءً
10 فبراير, 2017
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