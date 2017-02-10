قيادة الجيش تصدر بيان يكشف اماكن تدريبه

اعلن بيان صادر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه ان وحدات من لواء المشاة الخامس واللواء السابع وفوج التدخل الخامس نفذت بالاشتراك مع وحدات من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في منطقة الناقورة، في حضور عدد من ضباط، تمرينا قتاليا باسم “العاصفة الفولاذية”، استمر لعدة أيام وتخللته رمايات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

وتأتي هذه الرماية في إطار تفعيل التعاون الميداني بين الجانبين، ورفع مستوى جهوزية الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني.

ونفذت وحدات من أفواج التدخل الثالث، الحدود البرية الثالث، والمدرعات الأول، بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوية والبحرية، وأفواج: الهندسة، التدخل الأول، مغاوير البحر والمدفعية الثاني، بإشراف مدرسة القوات الخاصة، مناورة قتالية بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش – حامات، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة داخل مواقع محصنة، وقد استخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات والدبابات وبعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، ودعم جوي بواسطة الطوافات.

وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات، واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية”.

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