سدادة الاسطوانات الملونة تثير تهكم السوريين

أعلن وزير النفط علي غانم عن تركيب سدادة بلاستيكية لأسطوانات الغاز للحد من التلاعب بوزن الاسطوانة،

حيث قال غانم أمام أعضاء مجلس الشعب أمس إن هناك “سدادة بلاستيكية حديثة لا تسمح لأحد بالتلاعب بوزن الأسطوانة، وتحمل رقم كود محدّد ورقم المركز وتاريخه، ولونها يحدد المحافظة التي تتبع لها”.

وأضاف غانم أن “الكلفة المضافة للسدادة ستتحملها الدولة، ولن يتم تحميلها للمواطنين”، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد دراسة “متأنية” لكل الحلول.

ويأتي ذلك بعد تداول أنباء عن نقصان في وزن أسطوانة الغاز، بسبب سرقتها من قبل أصحاب وحدات التعبئة قبل بيعها إلى المواطنين.

وطالب عضو مجلس الشعب، جمال يوسف، وضع لصاقة أمان لأسطوانات الغاز في كل وحدات التعبئة منعًا للسرقة.

هذا وقد أثار ت تصريحات الوزير السوري تهكمات السوريين الذي نشروا تعليقات على مواقع العتواصل الاجتماعي يسخرون فيها من فكرة الالوان ومطالبين أن تكون السدادة في جيوب المسؤولين المتقاعسين عن تأمين حاجات المواطنين من الغاز،

كذلك طالب بعض السوريون أولئك المسؤولين بالاعتزال لطالما أنهم غير قادرين حل حل المشكلات التي تتفاقم في إشارة منهم الى نقص مشتقات الفيول وانقطاع التيار الكهربائي

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