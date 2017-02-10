إيران تنجو من هجمات إرهابية

أعلنت السلطات الإيرانية، الجمعة، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ “داعش” خططت لتنفيذ هجمات في طهران خلال المسيرة الحاشدة والفعالية الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ38 للثورة الإسلامية.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية الرسمية للأنباء عن رئيس الادعاء العام في البلاد، محمد جعفر منتظري، قوله، في تصريحات صحفية أدلى بها من مدينة كاشان وسط إيران، إنه “تم خلال الأيام الثلاثة الماضية اعتقال مجموعة من عناصر داعش عند أطراف طهران، حيث كانوا ينوون، القيام بعمليات تخريبية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية”.

وأكد منتظري أن الإرهابيين “وضعوا خطة كبيرة للإضرار بإيران”، مضيفا: “أقول جازما أنه لو لم يقم محور المقاومة، وبدعم من إيران، بمحاربة الإرهابيين الدواعش، لكنا اليوم نقاتلهم داخل حدودنا”.

يذكر أن المدن الإيرانية تشهد في هذه الأيام تظاهرات وفعاليات احتفالية تجرى بمناسبة الذكرى الـ38 لانتصار لثورة الإسلامية في البلاد التي قادها الخميني وأطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

