وحدة من الجيش تسيطر على قرية أبو طلطل بريف حلب الشرقي

10 فبراير, 2017 - 8:28 مساءً
10 فبراير, 2017
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