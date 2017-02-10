داعش يرصد مبلغ مليون دولار لمن يدله على “غريمته”

رصد تنظيم “داعش” مبلغ مليون دولار تعطى لمن يدلهم عن مكان جوانا بالاني طالبة السياسة البالغة من العمر 23 عاما من الدنمارك، بعد قتلها أكثر من 100 مسلح من عناصر التنظيم، حيث تقاتل جنبا إلى جنب مع البيشمركة الكردية في العراق وسوريا.

و افاد موقع “بورد باند” أن بالاني دانمركية من أصل إيراني كردى، ولدت فى مخيم للاجئين فى مدينة الرمادى العراق، في أعقاب حرب الخليج الأولى.

وأكدت بالاني أنها أطلقت أول بندقية في سن التاسعة، وكانت لا تزال في سن المراهقة عندها، وفي عام 2014، كانت قد تركت الكلية وغادرت كوبنهاغن وسافرت إلى سوريا.

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