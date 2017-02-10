NBN: إطلالة ارسلان ضربت حسابات كثيرة

إعتبرت قناة الـ “NBN” في مقدمة نشرة اخبارها المسائية أن “التصريحاتُ السياسية توحي بأنَّ اعدادَ الصيغةِ الانتخابية يَجريْ من دونِ لا بوحٍ اعلاميولا تسريبٍ حولَ الخلطِ بين الاكثريةِ والنسبية إستناداً الى قانونِ حكومة نجيب ميقاتي”، مشيرة إلى ان “كلمة حقٍ قالها الرئيسُ النجيب بتذكيرهِ بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه نبيه بري الى انجازِ سلةِ تفاهماتٍ متكاملة”، لافتة إلى انه “كُنّا وفَّرنَا التعب وخففنَا من التحديات كُنّا أنجزنا قانونَ الانتخاباتِ وسائرَ العناوينِ الاصلاحية وكنّا طوينَا صفحةَ التباينات وأنهينَا التعيينات وكلَّ الملفاتِ الحيوية”.

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ورأت أن “إطلالة الوزير طلال ارسلان من بعبدا ضربت حساباتِ الستين دُرزياً بإعتباره يعطي الموحِدينَّ بأصواتِهم نائبين فقط من أصلِ ثمانية ليبقى الستةُ الآخرونَ رهنَ التحالفاتِ مع الطوائفِ الاخرى”، مؤكدة أنه “لا تراجعَ عن تغييرِ الستين بدا في كلامِ رئيسِ الجمهورية المتمسكِ بتمثيلِ الاقليات”، معتبرة أنه ”

الرئيس ميشال عون أكدَّ ان ما يطرحُهُ في قانونِ الانتخابات لا يخرجُ عن اتفاقِ الطائف وبهذا الكلام ردَّ رئيسُ الجمهورية على حديثِ الحزبِ التقدمي الاشتراكي عن سعيٍ سياسيٍ لنسفِ الطائف”، متسائلة:”فهل تزدادُ السخونةُ على الجبهةِ التقدمية – العونية؟”.

من جهة اخرى رأت القناة أن “رئيسُ الحكومة سعد الحريري بدا مُطمئناً الى انتاجِ قانونٍ جديد فلا شيء داهِماً قالها من معراب.لكنَّ الحريري حاكى بلسانِ مستشارِهِ هاني حمود الكنّةَ والجارة في ردّهِ على الحملاتِ التي تتهمُهُ بالتخلي عن صلاحياتِه لصالحِ رئيس الجمهورية هو إنطلقَ مما يُقال/عن تنازلِ سعد الحريري ليؤكدَّ انَ الصلاحياتِ نصَّ عليها الدستور ولا يمكنُ التخلي عنها”.

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