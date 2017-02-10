المرعبي: الحكومة الايطالية تحرص على دعم لبنان بظل ازمة النزوح

شدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي على ضرورة زيادة الدعم الدولي للبنان من خلال هبات مخصصة للبنى التحتية غير الموجودة اصلا في المناطق المهمشة او تلك التي تأثرت بشكل كبير نتيجة لزيادة اعداد النازحين، مؤكدا على الاثر الايجابي لهذه المشاريع من حيث خلق فرص عمل وعلى الاقتصاد اللبناني ككل.

وفي تصريح له بعد لقائه نائب وزير الخارجية والتعاون الايطالي السيد فينتشينزو أمندولا حيث استعرض معه شؤون النازحين واوضاعهم وتداعيات الأزمة على المجتمع اللبناني، أكد المرعبي أن “الحكومة الايطالية تحرص على دعم لبنان خاصة في ظل ازمة النزوح القائمة في المنطقة”.وتداول المجتمعون بتسريع دراسة الحكومة الايطالية لملفات انشاء بعض محطات الصرف الصحي كمحطة مشمش في محافظة عكار، بهدف الحصول على موافقة الحكومة على قرض التمويل و بالتالي مباشرة العمل بالاجراءات اللازمة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

