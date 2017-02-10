إضراب للمدارس الأسبوع المقبل؟!

دعا فرع رابطة “معلمي التعليم الرسمي الأساسي” في الشمال في بيان الى عقد جمعيات عمومية للتصويت على التوصية بالإضراب والإعتصام المركزي في بيروت، تزامنا مع إنعقاد الجلسة التشريعية القادمة لمجلس النواب، تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان.

وكانت الرابطة عقدت جمعيات عمومية في كل من طرابلس (مدرسة الفضيلة للبنات)، عكار (تكميلية حلبا) بحضور أعضاء الفرع وبعض أعضاء الهيئة الإدارية في لبنان وتركز البحث في عقد جمعيات عمومية تنفيذا للتوصية المقترحة حيث تم إقرارها بعد التصويت عليها بإجماع الحاضرين.

وأكدت الجمعيات العمومية على “تنفيذ إضراب تحذيري ليوم واحد في الإسبوع القادم والإستعداد لخطوات تصعيدية، تدعو إليها الهيئة الإدارية في لبنان”، كما دعت الجمعيات الى “شد همم المعلمين كافة لمتابعة التحرك من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب”، كما وأكدت الجمعيات ضرورة “التنسيق مع مختلف القطاعات التربوية والإدارية وجميع المستفيدين من مشروع السلسلة والضغط الجدي والإستعداد لمواكبة تحرك القيادات المركزية من أجل إدراج مشروع السلسلة على جدول عمل مجلس النواب تمهيدا لإقراره”.

وبحثت الجمعيات في “مشروع النظام الداخلي والمالي والتعديلات المقترحة عليه، والطلب من كافة الزملاء المندوبين مناقشته ورفع توصيات بالتعديلات المقترحة لإقراره بصغته النهائية”. كما تناولت الجمعيات “موضوع تسديد الإشتراكات السنوية للمعلمين”، ودعت الى “التزام جميع المعلمين بها والعمل على تجديد بطاقاتهم للعام الدراسي الحالي”.

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