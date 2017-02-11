ماذا على جدول أعمال ترامب؟

أعلن البيت الأبيض عن اتصال هاتفي سيجريه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، السبت 11 فبراير/شباط.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اتصالات هاتفية ولقاءات يجريها ترامب مع زعماء عدد من الدول بعد تسلمه منصبه رسميا، بحث فيها العلاقات الثنائية وقضايا دولية.

وكان ترامب قد أقام حفل عشاء، مساء الجمعة، على شرف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وزوجته. الذي يزور واشنطن للحصول من إدارة ترامب على ضمانات في شأن مستقبل التحالف بين البلدين.

ومن المقرر أن يستقبل ترامب يوم الاثنين المقبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، كما سيقوم يوم الأربعاء المقبل، بإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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