الأمين العام للأمم المتحدة في ضيافة 5 دول عربية

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة 10 فبراير/شباط، إلى تركيا في زيارة تستغرق يومين، وذلك في إطار جولة شرق أوسطية ستستغرق 10 أيام، يزور خلالها 5 دول عربية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأمين العام الأمم المتحدة، أن غوتيريش، الذي تولى منصبه رسميا في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، سيتوجه بعد أنقره إلى السعودية محطته الثانية، حيث سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن نايف.

ونوّه البيان إلى أن غوتيريش سيزور الإمارات العربية المتحدة، حيث سيُشارك في “القمة العالمية للإدارة 2017” التي ستُعقد في دبي. ولفت البيان إلى أن غوتيريش سيزور بعد دبي سلطنة عمان وقطر ومصر، ويجري مباحثات مع مسؤولي تلك الدول، حول المشاكل الإقليمية والعالمية.

وأوضح البيان أن الأمين العام سيتوجه إلى مدينة بون الألمانية، للمشاركة في اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين، ومن ثم سيتوجه إلى مدينة ميونيخ الألمانية لحضور مؤتمر للأمن، ليعود، في 21 فبراير/شباط، إلى نيويورك.

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