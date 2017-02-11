ويليام موران: نصف اسطولنا الجوي غير قادر على التحليق

حذرت البحرية الأمريكية من أن نصف أسطولها الجوي غير قادر على التحليق، مرجعة هذا الأمر إلى عدم توافر قطع الغيار ومشاكل فنية أخرى تواجهها.

جاء ذلك في جلسة استماع أدلى فيها الأدميرال ويليام موران، نائب رئيس العمليات البحرية، بكلمة قال فيها: “نحن نواجه هذا النقص اليوم، لا يوجد عدد كاف من الطائرات ولا نقوم بإصلاحها بالسرعة الكافية ولا نملك قطع الغيار التي نحتاجها والشباب والشابات لا يطيرون بصورة كافية.”

وأكد الأدميرال موران على أن ثلثي طائرات البحرية الأمريكية من طراز F/A18 لا تطير الآن، لافتا إلى أن التأخير في عمليات الصيانة والتصليح سببه الاقتطاعات بالميزانية في الوقت الذي تزيد فيه متطلبات الصيانة.

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