ترامب يخيب أمل شركات الطيران الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه مع كبار المدراء التنفيذيين في قطاع الطيران الأمريكي إنه لا يستطيع مساعدة شركات الطيران الأمريكية على درء خطر منافسة الشركات الخليجية.

وتشكو شركات الطيران الأمريكية منافسة، تصفها بغير العادلة، من الشركات الخليجية، وتقول إن شركات الطيران “الإماراتية” و”الخطوط الجوية القطرية” و”الاتحاد” تتلقى دعما ماديا ضخما يساعدها على التوسع في السوق الأمريكية.

وناشدت الشركات الأمريكية ،مثل “دلتا” و”يونايتد” و”أميريكان إيرلاينز” الرئيس ترامب بشعار “أمريكا أولا”، مشيرة إلى أن هذه المنافسة تضر بالعاملين الأمريكيين في قطاع الطيران.

لكن موقف الرئيس الأمريكي في هذه القضية خالف بشدة سياسته التي تنطلق من مبدأ “أمريكا أولا”، وذلك كون شركات الطيران الثلاث “الإماراتية” و”الخطوط الجوية القطرية” و”الاتحاد” تشتري الكثير من الطائرات والمحركات النفاثة من الشركات الأمريكية، مثل “بوينغ” و”جنرال إلكتريك” و”يونايتد تكنولوجيز”، ما يدعم الآلاف من الوظائف ذات الأجور الجيدة في المصانع الأمريكية.

وقال ترامب إنه “يعلم أن شركات الطيران في الولايات المتحدة تحت ضغط كبير من الشركات الأجنبية، لكننا نريد أن نجعل الحياة جيدة بالنسبة لهم أيضا. فهم يأتون إلينا مع استثمارات كبيرة”.

وتوسعت شركات الطيران الخليجية بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة، منذ بداية العام الجاري، إذ قامت بإضافة وجهات جديدة. وترى الشركات الأمريكية في هذا التوسع استفزازا وتعديا على سوق شمال الأطلسي، ذي الربحية العالية والذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وشركات الطيران الأوروبية.

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