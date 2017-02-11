ما حقيقة المصالحة بين الدولة السورية والوحدات الكردية؟

أكدت مصادر ميدانية أن الأنباء التي تحدثت عن اتفاق وقف إطلاق نار ومصالحة وطنية تم بين الحكومة السورية والوحدات الكردية في مناطق ريف حلب الشمالي الأوسط، ليست دقيقة، موضحة إن الوحدات الكردية أصلا سيطرت على كل من “تل رفعت” و “منغ” في شباط من العام 2016 بتنسيق مشترك مع الحكومة السورية وبغطاء جوي روسي.

ولفتت المصادر إلى أن الاتفاق لم يشمل مناطق “تل جبين – حردنتين – معرسته الخان – ماير”، لأن هذه المناطق أصلا تحت سيطرة الجيش السوري منذ إسقاط الطوق عن بلدتي “نبل” و “الزهراء” في شباط من العام الماضي، موضحة إن شروط الاتفاق شملت إعادة المؤسسات الرسمية إلى كل من “منغ” و “تل رفعت”، ورفع العلم السوري فوق المباني الحكومية.

وبيّنت المصادر أن الحديث عن “وقف لإطلاق النار” بين الجيش السوري والوحدات الكردية المنتشرة في ريف حلب الشمالي غير مستند إلى الواقع، إذ إن هذه الوحدات المنفصلة بشكل كامل عن تحالف “قوات سورية الديمقراطية” لم تشتبك مطلقا مع الجيش السوري منذ بداية الأزمة السورية، لافتة إلى أن هذه الوحدات كانت جزء من العملية السورية التي أدت لتحرير الأحياء الشرقية من مدينة حلب.

يشار إلى أن تقارير إعلامية معارضة تحدثت عن “اتفاق مصالحة” و “وقف لإطلاق النار” بين الحكومة السورية والوحدات الكردية في المناطق آنفة الذكر بوساطة روسية.

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