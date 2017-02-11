بين الباب والرقة.. داعش بين فكي كماشة

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أن قوات سوريا الديمقراطية تضغط على تنظيم “داعش” في مدينة الرقة، وتقطع طرق الإمداد لعزل المدينة.

وأشار إلى بدء الوحدات الكردية عملية تضييق الخناق على الرقة موضحاً ألاّ جدول زمنيا للسيطرة عليها “برغم أن الأمر ضروري”.

ياتي هذا، فيما وصل الجيش السوريّ وحلفاؤه إلى مشارف مدينة الباب شمال سوريا، وباتوا على بعد مئات الأمتار من المدينة.

وجاء هذا التقدّم بعد تحرير قرية أبو طلطل وكسر الخطوط الدفاعية لبلدة تادف جنوب الباب التي تعدّ المعقل الأكبر لتنظيم داعش في ريف حلب.

ميدانياً أيضاً، قالت مصادر عسكرية إن وحدة من الجيش السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية قضت على مجموعتين مسلحتين من تنظيم داعش قرب مفرق منطقة الثردة في محيط مدينة دير الزور، جنوب المدينة بنحو 9 كم.

وأشارت إلى أن سلاح الجو السوري نفّذ سلسلة غارات على تجمعات لتنظيم داعش في منطقة المكبات على طريق جبل الثردة ما أسفر عن مقتل 6 مسلحين وإصابة 7 آخرين.

ونفذّت الطائرات السورية غارات على تحركات ومقرات تنظيم داعش في محيط المقابر وفي حيي الحميدية والمطار القديم أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وتدمير آليات مزودة برشاشات ثقيلة.

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