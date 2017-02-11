بالصورة: جرود القلمون تشهد مصالحة استثنائية!

كشف مصدر عسكري في جرود القلمون الغربي عن مفاوضات “غير معلنة” بدأت منذ قرابة الشهر بين الجيش السوري، وميليشيا “سرايا أهل الشام”.

ونصت مسودة الاتفاق التي سربتها تنسيقيات المسلحين على أن تكون ميليشيا “سرايا الشام” المفاوض الوحيد بما يخص اتفاق عودة أهل القلمون إلى قراهم.

والبلدات والقرى المسموح بالعودة إليها بحسب الاتفاق هي “رنكوس، عسال الورد، يبرود، بخعة، الجبة، جبعدين، حوش عرب، رأس العين، المعرة، السحل، جراجير، فليطة”، على أن يبقى الجيش السوري في مناطق “النبك، قارة، دير عطية، القسطل” فهي خارج الاتفاق.

ونص البند الخامس من مسودة الاتفاق على السماح لميليشيا “سرايا أهل الشام” بالعودة بسلاحها الخفيف إلى القرى المذكورة وتحت اسم المعارضة السورية أن تسلم سلاحها الثقيل، ويخضع الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما للخدمة الإلزامية ضمن فصائل “سرايا أهل الشام” داخل حدود القرى المذكورة ويشمل ذلك المتخلفين والمنشقين والفارين عن الجيش السوري.

كما نص أحد بنود مسودة الاتفاق على فتح كافة المعابر باتجاه الأراضي اللبنانية غرباً بموافقة الجيش السوري، ما عدا بلدة “عرسال” التي يتم الدخول إليها بموافقة الجيش اللبناني، أما الضامن للاتفاق بحسب المصدر فهو حزب الله.

وبحسب التنسيقيات فإن هذا الاتفاق هو فرصة للعودة إلى أرض الوطن ضمن شروط لا يبدو أنها ستتحسن أكثر من ذلك ضمن الظروف والمعطيات الدولية الراهنة بحسب تعبيرها.

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