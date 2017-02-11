روحاني: إيران هدفها ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الهدف الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو إحلال الاستقرار والأمن في كل المنطقة، و أعلن: إننا نولي أهمية كبيرة لأمن دول الجوار لذا فإن الدول التي طلبت المساعدة من إيران قمنا بمساعدتها فوراً.

وأشار رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المشترك مع رئيس وزراء السويد وبحضور المسؤولين الإيرانيين والسويديين، إلى القضايا الإقليمية منوّها إلى انضمام السويد للدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وقال إن منطقة الشرق الأوسط تشهد مشاكل وصراعات مختلفة بين الدول ونظراً لموقف السويد المتّسم بالإعتدال والوسطية وعضويتها في مجلس الأمن، نأمل أن يتولى مجلس الأمن دوره في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال إن الإرهاب أهم مشكلة ومعضلة في المنطقة، و أن الخطوة الاولى في مكافحة الإرهاب تتمثل في تجفيف الأفكار التي تؤدي إلى خلق الإرهاب ومن ثم يتعين مساعدة الدول التي ينشط الإرهابيين فيها لتتمكن من مواجهة الإرهاب، وأيضا توفير الظروف في تلك الدول لتتمكن جميع الطوائف والتيارات من المشاركة في الحكومة.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أوضاع سورية وقال إن على الجميع أن يعمل على استمرار وقف إطلاق النار في سورية ومواصلة المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية، كما ينبغي محاربة الإرهابيين أمثال “داعش” و”النصرة”، وقال : لو تم رعاية هذه المواضيع الثلاثة سنشهد في المستقبل أوضاعاً جديدة في سوريا.

كما تطرق الرئيس روحاني إلى الموضوع اليمني وقال إن أوضاع الشعب اليمني خطيرة جداً وعلى الجميع المساعدة لوقف الحرب والقصف وعقد المفاوضات بين جميع الأحزاب اليمنية.

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