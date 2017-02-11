بري: نعمل لقانون انتخاب عصري

أكّد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب نبيه بري العمل من أجل اقرار قانون انتخاب عصري. وقال “ان استعادة الوحدة على الساحة السياسية اللبنانية، من شأنها ان تشكل مظلة وطنية تنعكس ايجاباً على عمل القوى العسكرية والامنية في مواجهة المحاولات الارهابية التخريبية او مؤامرات العدو الاسرائيلي الطامع بارضنا ومياهنا وثروتنا النفطية .”

وإذ اكد على دور البرلمانيين العرب في تعزيز التلاقي والتضامن العربيين، شدد على ضرورة استعادة لبنان دوره على الساحتين العربية والدولية، وأن يبقى منارة للانفتاح والتعايش الحضاري.

جاء ذلك في كلمة الرئيس بري التي القاها النائب ميشال موسى في افتتاح اعمال الدورة الـ 21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي صباح اليوم في مبنى مجلس النواب .

ولفت في هذه الدورة التي تنعقد في بيروت المشاركة الواسعة للوفود البرلمانية العربية الاعضاء في الاتحاد بما فيها الوفود البرلمانية الخليجية.

وأكد موسى في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس بري أنه “رغم كل ما عانيناه من ازمات، ومن تداعيات دفق اخواننا النازحين السوريين والفلسطنيين ، الى هذا الوطن الصغير ، المحدود القدرات ، فقد تمكن هذا المجلس بارادة سياسية جامعة، من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، بعد عامين ونصف عام من الشغور في الرئاسة الاولى، وتالياً منح حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة ، وها هو يعمل اليوم مع الاطراف السياسية من اجل قانون انتخاب عصري يتيح اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بعد اشهر”.

وتابع “هذا من شأنه اعادة تفعيل عمل المؤسسات، وتسيير عجلة الدولة، لكي تستعيد دورها وتخرج من حال الشلل التي اصابتها في المرحلة السابقة، ولكي يستعيد لبنان دوره على الساحتين العربية والدولية، ويبقى منارة للانفتاح والتعايش الحضاري، ونموذجاً راقيا بين الامم”.

وقال “ما من شك في ان استعادة الوحدة على الساحة السياسية اللبنانية، من شأنها ان تشكل مظلة وطنية ، تنعكس ايجاباً على عمل القوى العسكرية والامنية التي استمرت طوال الاعوام الماضية ، عيناً ساهرة على امن البلاد ، سواء في مواجهة المحاولات الارهابية التخريبية في الداخل اللبناني، او على صعيد احباط محاولات الارهابيين التسلل عبر الحدود الشمالية الشرقية ، او باليقظة الدائمة في الجنوب لاسقاط مؤامرات العدو الاسرائيلي الطامع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية”.

ولفت الى تحديات عدة تواجه العالم العربي، بدءاً بقضايا الارهاب والثورات التي تلتهم دولنا وشعوبنا ومستقبلنا، مروراً بالقضية الام ، القضية الفلسطينية التي تواجه اليوم اخطر مساراتها، في ظل تشريع الكنيست قانوناً يبيح انتهاك الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ، سعياً من الكيان الصهيوني الى استكمال جرمية الاحتلال وضرب حل الدولتين، والقضاء على هوية الشعب الفلسطيني، بعد انتزاع ارضه وتراثه ومقدساته.

ورأى ان المهمات الملقاة على عاتقنا كبرلمانيين عرب، تتطلب منا مضاعفة الجهود من اجل التلاقي على قضايانا الكبرى، والخروج الى العالم بصوت عربي واحد في شأنها، وان اختلفت السياسات مرحلياً.

من جهته، أكد الشوابكة أن “التحديات التي نواجهها في امتنا العربية كبيرة وجسيمة، تفرض علينا دراسة واتخاذ ما هو مناسب لدرء الممكن منها، او لمنع المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار”، معتبراً أن “ما هو وارد في جدول الأعمال من اقتراحات لتوحيد التشريعات غير الخلافية بين اقطار الدول العربية، وتعزيز الحياة الديمقراطية فيها، وافساح المجال للشباب للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية ورفع شأن المرأة في الحياة العامة عبر تعزيز دورها التربوي والتعليمي والسياسي، كونها تشكل نصف المجتمع، امور لا بد من انها ستسهم في تطوير قدرة المجتمع العربي كافة نحو ايجاد حلول مستدامة، ومواجهة كل طارئ بما يؤمن الحياة الكريمة للاجيال الآتية، سعياً للوصول الى مجتمع طبيعي يعيش بعيداً عن الازمات والصراعات”.

وبعد جلسة الافتتاح عقد المؤتمرون اجتماعات عمل تلا فيها الامين العام تقريره وتقارير عن اللجان الخاصة التي اجتمعت في اليوم الاول والتحضير للمؤتمر المقبل للاتحاد البرلماني العربي .

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