الألعاب سلاح داعش الجديد!

تحدثت تنسيقيات المسلحين عن استخدام داعش لأول مرة لطائرات من دون طيار في استهداف الجيش السوري بالقرب من مدينة تدمر.

وقد هولت تنسيقيات المسلحين من حجم وأهمية تلك الطائرات بالقول أنها مصدر “توتر” للجيش السوري، وفي حقيقة الأمر أنها مجرد ألعاب لا قيمة لها.

مصدر عسكري من ريف حمص أكد للحدث نيوز أن الطائرات التي يستخدمها التنظيم لرمي القنابل على مواقع الجيش السوري هي طائرات ألعاب لا تستطيع الطيران لمدة طويلة ولديها مسار محدد لا تستطيع تجاوزه.

ونفى المصدر العسكري أن يكون تنظيم داعش الإرهابي قد استطاع تطوير هذا النوع من الألعاب واستغلاله كسلاح حربي، لافتاً إلى أن التنظيم الإرهابي يحمل تلك الطائرات بقنابل اميركية الصنع من عيار عيار 40 ملم.

وأكد ذات المصدر للحدث نيوز أن الجيش السوري يقوم بالتعامل مع هذه الطائرات عبر التشويش، نافياً أن يكون لها أي أثر في عرقلة هجوم الجيش السوري على التنظيم الإرهابي.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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