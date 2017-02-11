المخابرات الأميركية تكرّم ولي العهد السعودي !!

أكّد ولي العهد السعودي ووزير الداخلية محمد بن نايف بن عبدالعزيز أن “العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية تاريخية استراتيجية”، وقال إن “من يحاول أن يزرع إسفيناً بين السعودية وأميركا لن ينجح”.

جاء ذلك خلال تسلمه أمس ميدالية “جورج تينت” التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لما يسمى “العمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب ولإسهاماته غير المحدودة في تحقيق الأمن والسلام الدوليين”. علمًا أن السعودية تعتبر من أكبر الدول المصدرة للارهابيين التكفيريين.

وأعرب ابن نايف في تصريح صحفي بعد تسلمه الميدالية من مدير وكالة الاستخبارات الأميركية مايكل بومبيو بعد استقباله في الرياض، عن تقديره “لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على تكريمه”، زاعماً أن السعودية “مستمرة في مواجهة الإرهاب والتطرف في كل مكان فكرياً وأمنياً”.

وادعى أن “الجهود التي تبذلها المملكة أسهمت في اكتشاف الكثير من المخططات الإرهابية التي أُحبطت قبل وقوعها، بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد دول صديقة، مما أسهم في الحد من وقوع ضحايا أبرياء”، وقال إن “محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً”، معتبراً أن “ذلك يتطلب التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وفي مقدمها مبدأ المساواة في السيادة”.

وكان ابن نايف قد بحث خلال استقباله مدير وكالة الاستخبارات الأميركية عدداً من المواضيع “ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها خصوصاً ما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية ومحاربة الإرهاب”.

يشار الى أن السعودية وأميركا تربطهما علاقة وثيقة نظراً للمصالح المشتركة بين البلدين في حماية كيان العدو الصهيوني ورعاية مصالحه في المنطقة.