العامري يؤكد الاستعدادات لنطلاق عمليات الموصل

بحث السيد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مع وزير الدفاع عرفان الحيالي المشهد الأمني في البلاد ‏بشكل عام والاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالعمليات العسكرية المقبلة.‏

بيان لمكتب وزير الدفاع ذكر أن الحيالي استقبل العامري وبحث معه تطورات الأوضاع الأمنية والسبل الكفيلة ‏بتحقيق المزيد من الانتصارات ضد عصابات “داعش” الإرهابية.‏

المصدر ذكر ان الجانبان ناقشا الاستعدادات والتحضيرات الجارية لانطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن ‏لمدينة الموصل ، والتعاون والتنسيق بين الحشد الشعبي والقوات المسلحة ، كما بحثا الاستعدادات اللازمة ‏لتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين في مناطق القتال ضد العصابات الإرهابية‎