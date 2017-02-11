ترامب يدرس خيارات جديدة لتمرير قرار الحظر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يدرس خيارات عدة لإعادة إطلاق مرسومه المتعلق بحظر السفر والهجرة من 7 دول ذات أغلبية مسلمة هي العراق وسوريا واليمن والصومال وليبيا وإيران والسودان.

وكشف ترامب أن بين تلك الخيارات تقديم نص قرار تنفيذي جديد، في محاولة من الرئيس لتفادي الثغرات التي دفعت القضاء إلى تعليق العمل بالقرار الأول.

لكن تغيير نص القرار التنفيذي لا يعني بالضرورة أن القضاء لن يتدخل لإيقافه، مما يجعل ترامب، إن أصر على موقفه، أمام اللجوء إلى المحكمة العليا لطلب التحكيم في القرار التنفيذي، أو أن تقوم وزارة العدل الأميركية باعادة استئناف حكم النقض الذي أصدره ثلاث قضاة في سان فرانسيسكو