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تدمير آليتين مفخختين لمسلحي تنظيم داعش وآليتين محملتين برشاشين ثقيلين المكبات جنوب دير الزور
11 فبراير, 2017
- 6:21 مساءً
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11 فبراير, 2017
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