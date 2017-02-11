مصدر عسكري يمني: اقتحام موقع العشة في شجع بنجران ومصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين وتفجير رقابتي الموقع

11 فبراير, 2017 - 6:22 مساءً
11 فبراير, 2017
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