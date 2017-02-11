تفاصيل خطيرة تكشف عن حرق”الكساسبة”

كشف عضو سابق في تنظيم “داعش” تفاصيل جديدة عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة في سوريا قبل عامين.

وقال العضو السابق في التنظيم الإرهابي، في مقابلة مع وسائل إعلام عربية، بحسب موقع “العالم”، إذ ظهر ملثم وهو يتحدث عن عملية قتل الطيار الكساسبة، عن رصد التنظيم ملايين الدولارات لدعم ماكينته الإعلامية.

وأضاف أبو مصعب، إن أبو محمد العدناني الذي قتلته غارة أميركية مؤخراً، شارك في إعدام الكساسبة، مشيراً إلى أن الطيار الأردني لم يعرف أنه سيحرق إلا قبل لحظات بسيطة من قتله.

يذكر أن معاذ الكساسبة اختطف على يد مسلحي “داعش” بعد سقوط طائرته في الرقة أثناء تنفيذه عمليات قصف ضد التنظيم، في كانون الأول عام 2014، وأقدم التنظيم على إعدامه حرقا.

وظهر أبو بلال التونسي في مقطع فيديو نشره “داعش” وهو يقود الكساسبة برفقة أفراد التنظيم المسلحين.

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