ماهو سبب زيارة ميسي للقاهرة..!؟

كشف المكتب الإعلامي لحملة “تور أند كيور”، اليوم، أن نجم الكرة العالمية، ونجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، سيزور مصر، الأربعاء المقبل، للمشاركة في حملة السياحة العلاجية من “فيروس C”، لدعم البرنامج العلاجي للحملة تحت شعار “عالم خال من فيروس C”.

,أشار بيان صحافي للمكتب الإعلامي للشركة الراعية لبرامج “تور إند كيور” للسياحة العلاجية والخدمات الصحية، أن الاستعدادات لزيارة ميسي، تجرى على قدم وساق، وقامت الجهات الداعمة للحملة بنصب اللافتات الإعلانية بكافة المناطق ذات الكثافات المرورية العالية بالعاصمة القاهرة.

و”Tour n’Cure” برنامج علاجي تقدمة شركة “برايم فارما” بالتعاون مع شركة “فاركو” للأدوية، وهو عبارة عن خطة علاجية سياحية متكاملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية وتناول الجرعات المحددة التي يحتاجها المريض، بالإضافة لقضاء عطلة متميزة غرضها إعادة هذا المريض إلى حياته الطبيعية كما الأصحاء، عقب تناول الجرعات لمدة 4 أشهر على الأكثر.

وتستهدف الحملة القضاء على المرض عالميا بتكلفة مخفضة في متناول الجميع باعتبار تكلفة العلاج لا تتعدى 10 بالمئة من قيمتها العالمية.

وبحسب البيان، فمن المقرر أن يعلن ميسي عن مفاجأة كبيرة للمصريين خلال زيارته.

وبحسب المنظمين، فزيارة ميسي للقاهرة ستكون خاطفة، حيث ستستمر لساعات يزور فيها منطقة الأهرامات بالجيزة، ثم يعقد مؤتمرا صحفيا بالفندق القريب من الأهرامات، ثم يغادر في المساء القاهرة عائدا إلى برشلونة.

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