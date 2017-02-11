مصدر أمني عراقي: سقوط صاروخي كاتيوشا قرب المنطقة الخضراء في بغداد

11 فبراير, 2017 - 8:00 مساءً
11 فبراير, 2017
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