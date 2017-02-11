سيدة تبحث عن فستان زفاف عمره 150 سنة!

قصة غريبة بطلتها سيدة اسكتلندية، نشرت في حسابها على موقع “فيسبوك”، طلباً لمساعدتها في العثور على فستان زفافها، الذي فقدته قبل أيام، لدى مركز التنظيف، بعد أن أعلن إفلاسه وأغلق من دون أن يترك أي أثر له.

وذكرت تيس نيوال (29 عاما) أن فستان الزفاف يرجع إلى عام 1870، وكانت قد صنعته جدتها الكبرى، وارتدته هي في حفل زفافها العام الماضي. ولكنها أرسلته إلى أحد مراكز التنظيف الجاف، قبل أن يعلن إفلاسه ويغادر المنطقة من دون ترك أي أثر.

وكما جاء في تقرير لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، طالبت نيوال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدتها في البحث عن الفستان، الذي تعتقد أنه من الممكن أن يكون معروضاً للبيع في إحدى المحال المتخصصة في بيع ملابس الزفاف القديمة، وحصل منشورها على “فيسبوك” على أكثر من 250 ألف مشاركة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن منشورها على “فيسبوك” لفت انتباه موقع “برايدبوك” المتخصص في تنظيم حفلات الزفاف، وقرر القائمون عليه مساعدتها في العثور على الفستان وعرضوا تقديم فستان زفاف بديل لمن يمتلك الفستان الأصلي.

نيوال قالت للصحيفة البريطانية إنها “سعيدة جداً بكل المتعاطفين معها وكل من عرض المساعدة في العثور على الفستان”، مؤكدة أنها ستصل مغرضها من خلال الدعم الهائل التي تلقته.

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