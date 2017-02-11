الأمم المتحدة: اختيار فياض جاء لكفاءاته

دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت 11 فبراير/شباط عن اختياره رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثا للسلام في ليبيا بعدما عرقلت الولايات المتحدة تعيينه.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، إن قرار ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق “كان يستند فقط إلى صفات فياض الشخصية المتفق عليها وكفاءته لهذا المنصب”.

وأضاف: “يؤدي موظفو الأمم المتحدة مهامهم حصرا بصفة شخصية ولا يمثلون أية دولة أو حكومة”.

وكان غوتيريش أبلغ مجلس الأمن الدولي، هذا الأسبوع، بعزمه على تعيين سلام فياض لمنصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، وحدد موعدا يوم أمس الجمعة للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لكي ترفع اعتراضاتها.

واعترضت الولايات المتحدة على اختيار سلام فياض مبعوثا دوليا إلى ليبيا.

وشددت نيكي هيلي، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، في بيان على أن “الولايات المتحدة لا تعترف في الوقت الحالي بدولة فلسطينية، ولا تريد أن تُترجم الموافقة على مثل هذا التعيين كإشارة إلى الاعتراف بفلسطين”.