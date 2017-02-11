فنيش: السياسة لن تدخل وزارة الشباب والرياضة

شدد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في كلمة له خلال تكريم نادي هوبس فريق الأشبال في كرة القدم على “العمل في الفترة المتاحة له بعيدا عن اي اعتبارات سياسية، وسأعتمد فقط الاعتبارات الفنية”، مؤكدا أن “السياسة تقف على باب الوزارة ولن تدخل اليها”.

وأكد أن “مساعدة الاتحادات والجمعيات “ستكون بناء على نشاطها، من دون اغفال الفرق اللبنانية، التي ستمثل لبنان في مسابقات وبطولات في الخارج”، معتبرا أن “الرياضة شراكة تبدأ في المجتمعات، من الاهل الى النوادي والدولة، حتى لا يكون الحمل على فئة واحدة”.

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