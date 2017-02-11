متى سوف يزور عون مصر والجامعة العربية

بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد غدٍ الاثنين، زيارة إلى جمهورية مصر العربية، وتعتبر هي الأولى له منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وقال مصدر رسمي إن الرئيس عون سيصل القاهرة صباح الاثنين، حيث من المتوقع أن يجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين، بينهم رئيس الحكومة شريف إسماعيل.

وأضاف أن جدول أعمال الزيارة الرسمية تتضمن لقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني.

وبحسب المصدر الرسمي، فإن جدول الأعمال يتضمن أيضاً زيارة إلى مقر الجامعة العربية، حيث من المتوقع أن يلتقي بأمينها العام أحمد أبو الغيط، على أن يعقد لقاء مسائياً مع أعضاء السلك الدبلوماسي العربي وأركان الجالية اللبنانية.

ويرافق عون في زيارته وفد يضمّ وزراء الخارجية جبران باسيل، والداخلية نهاد المشنوق، والمال علي حسن خليل، والاقتصاد رائد خوري، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفّول، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ووفد استشاري وإعلامي.

ويغادر عون القاهرة، يوم الثلاثاء القادم، متوجهاً إلى عمّان، حيث يجري محادثات مع الملك عبد الله الثاني، بحسب ما ذكر المصدر الرسمي لـ”سبوتنيك”.

وكان عون قام بأولى جولاته الخارجية، في كانون الثاني/يناير الماضي، وشملت السعودية وقطر.