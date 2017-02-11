بالصور ..اميرات الديزني امهات

11 فبراير, 2017 - 10:34 مساءً
بالصور ..اميرات الديزني امهات

قام موقع “brightside.me” بنشر صور افتراضية تظهر أميرات أبرز مسلسلات “ديزني”، بعد الزواج.

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وأظهرت الصور أبرز أميرات “ديزني” إما أمهات، أو ينتظرن مولوداً جديداً، في محاولة من الموقع لتلبية تخيلات المتابعين.

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وجاءت هذه الفكرة، نظراً لكون غالبية مسلسلات “ديزني” تنتهي باجتماع البطلين، دون تسليط الضوء على مسار حياتهما سوية لاحقاً.

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يذكر أن شركة “والت ديزني”، كانت قد تأسست في العام 1923، وأنتجت العديد من المسلسلات الكرتونية، كما افتتحت الشركة أولى فروعها في العالم العربي عام 1994، وأنتجت مسلسلات مدبلجة عديدة.

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11 فبراير, 2017
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