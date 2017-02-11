بالصور ..اميرات الديزني امهات

قام موقع “brightside.me” بنشر صور افتراضية تظهر أميرات أبرز مسلسلات “ديزني”، بعد الزواج.

وأظهرت الصور أبرز أميرات “ديزني” إما أمهات، أو ينتظرن مولوداً جديداً، في محاولة من الموقع لتلبية تخيلات المتابعين.

وجاءت هذه الفكرة، نظراً لكون غالبية مسلسلات “ديزني” تنتهي باجتماع البطلين، دون تسليط الضوء على مسار حياتهما سوية لاحقاً.

يذكر أن شركة “والت ديزني”، كانت قد تأسست في العام 1923، وأنتجت العديد من المسلسلات الكرتونية، كما افتتحت الشركة أولى فروعها في العالم العربي عام 1994، وأنتجت مسلسلات مدبلجة عديدة.