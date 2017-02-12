ما هي نتائج المفاوضات الأخيرة حول قانون الانتخاب؟

ما الذي استجدّ في شأن قانون الانتخاب لتسود في الأيام الأخيرة موجة من الأجواء الإيجابية ؟، وهل صحيح ان الرئيسين عون والحريري اتفقا على انجاز وحسم القانون قبل نهاية شباط؟

أكد أكثر من مصدر في اللجنة الرباعية وخارجها، أن الإتصالات والإجتماعات الأخيرة نتج عنها مايلي:

ـ لم تتمكن اللجنة الرباعية مؤخرا من عقد اي جلسة لها بسبب جولة الوزير جبران باسيل في افريقيا ولأسباب اخرى. واستعيض عن ذلك بلقاءات ثنائية بين اعضائها.

وكشفت المعلومات ايضا ان الرئيس بري قبل اجراء عملية المرارة كان مقررا ان يتدخل مباشرة يوم السبت الماضي، للمساعدة في الدفع باتجاه الإتفاق على قانون جديد بعد سقوط صيغ القانون المختلط الأخيرة.

واضافت هذه المعلومات، حسب احد اعضاء اللجنة الرباعية، ان هذه الصيغ المختلطة المركّبة والتي تتضمن معايير عديدة طويت ووضعت جانبا، خصوصا بعد رفض الثنائي الشيعي لها ما جعل قانون حكومة الرئيس ميقاتي الذي يعتمد النسبية الكاملة يحتل الواجهة.

ويقول المصدران آخر نقاش دار في اللجنة كان على مستوى التقنيين، وتركز على قانون التأهيل في القضاء والإنتخاب في الدوائر الكبرى على اساس النسبية. وجرت نقاشات حول نسبة التأهيل وتقسيم بعض الدوائر من دون التوصل الى نتائج حاسمة.

اما النقلة النوعية نسبيا فقد حصلت خارج اللجنة، حيث بدأ البحث في النسبية الكاملة بعد ان ابدى تيار المستقبل لأول مرة استعداده لدرس ومناقشة هذا الخيار لكنه لم يعلن عن تأييده له.

ويضيف المصدر ان الأجواء الإيجابية النسبية التي سادت في الأيام الأخيرة تعود لأمرين:

1ـ اتفاق الرئيسين عون والحريري في اجتماعهما الأخير على هامش جلسة مجلس الوزراء على وجوب انجاز واقرار قانون جديد للإنتخاب ودفن الستين. لكنهما لم يحددا سقفا زمنيا لذلك كما تردد في بعض وسائل الإعلام.

2ـ ابداء تيار المستقبل في جلسة الحوار الأخيرة مع حزب الله في عين التينة استعداده لدرس النسبية الكاملة، لكنه اكد في الوقت نفسه في اجتماع التقنيين في اللجنة الرباعية وبعده انه لا يوافق على النسبية الكاملة. واحدثت هذه الإزدواجية في الموقف بلبلة ولغطا حتى الساعة. ويشار في هذا المجال الى ان خصوم الحريري لا سيما انصار الوزير السابق اللواء اشرف ريفي شنّوا حملة عنيفة على تيار المستقبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية مواقفه الأخيرة ما اضطر التيار الى الرد على لسان اكثر من مسؤول فيه، وتكراره نفي قبوله بالنسبية الكاملة.

والى جانب هذه المعلومات فقد اشارت هذه المعلومات المطلعة ايضا الى ان نقاشا بدأ بمشاركة المستقبل حول مشروع قانون حكومة ميقاتي الذي يعتمد النسبية الكاملة على اساس الدوائر الـ13. وطرحت افكاراً عديدة لتعديل بعض الدوائر ومنها صيدا والجوار.

ولخص المصدر في اللجنة الرباعية الموقف حتى الان على الشكل الآتي:

1ـ موقف الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر مع النسبية الكاملة، لكن التيار لا يعارض بحث صيغ مختلطة عديدة. ويشار ايضا ان الرئيس بري لا يمانع ايضا مناقشة التأهيل في القضاء والإنتخاب على اساس نسبي في دوائر كبرى والذي كان اتفق عليه مع التيار العوني سابقا.

2ـ اما تيار المستقبل وعلى الرغم من اعلان استعداده درس النسبية الكاملة فانه يشارك القوات اللبنانية في السعي لاعتماد القانون المختلط.

3ـ ويشدد الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي على اعتماد القانون الأكثري، مفضلا الإكتفاء باحداث تعديلات على قانون الستين.

وفي خلاصة ما جرى يؤكد المصدر “ان ليس هناك شيئاً ملموساً يمكن البناء عليه في اقرار قانون جديد قريباً سوى استعداد المستقبل مناقشة النسبية الكاملة وتأكيد عون و الحريري على العمل لقانون جديد”.

وحول ما يقال عن سباق بين الجهود والنقاشات الجارية وموعد 20 شباط لتعيين المهل ودعوة الهيئات الناخبة، قال المصدر ان مثل هذه المهل يمكن تجاوزها بتحديد مهل جديدة في القانون الجديد مع ما يسمى بالتمديد التقني او تأخير موعد الإنتخابات لشهرين او ثلاثة.

وكشف المصدر في هذا المجال ان رئيس الجمهورية في اجتماعه الاخير مع وزير الداخلية نهاد المشنوق كان غير متشدد في الموقف، لا بل قال له “انه يتفهم موقفه ووضعه كوزير للداخلية و لمسؤولياته تجاه مسالة متابعة آلية التحضير للإنتخابات النيابية”.

وعن الموقف من قانون الإنتخاب والطروحات الاخيرة قال مصدر بارز في حزب الله “ان موقف الحزب واضح ولا يقبل اللبس او اللغط، فنحن مع النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة او على اساس الدوائر الكبرى”.

واضاف: “وفي اسوأ الاحوال والسقف المقبول هو اننا مع مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي الذي يعتمد الدوائر 13 على اساس النسبية. كما اننا قبلنا مناقشة اقتراح التأهيل على اساس القضاء والانتخاب على اساس النسبية لأنه اقتراح يعتمد النسبية، واننا لا نقبل ان ننزل تحت هذا السقف”.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة ايضاَ فإن عودة اللجنة الرباعية الى الإجتماعات بات أمراً مستبعداً، مع العلم ايضاَ انهاء عملها. وسيستعاض عنها بالاتصالات والنقاشات الجارية أكانت ثنائية ام ثلاثية او مع الاطراف الاخرى، عدا عن ان هناك مطالبة بترحيل هذا الموضوع الى الحكومة بإعتبار ان وضع مشروع قانون في هذا الصدد هو من واجباتها.

وفي محصلة لكل ما جرى و يجري يمكن القول ان الاجواء لا تؤشر الى حسم القانون قبل 20 شباط الجاري، وان مرحلة ما بعد هذا اليوم ستكون إستكمالاً لما يحصل في الوقت الحاضر وليس هناك ما يحول دون متابعة النقاشات لإستيلاد القانون الجديد.

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