وزير الدفاع البريطاني: يجب عزل الرقة بحلول الربيع

قال وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، بضرورة الانتهاء من محاصرة مدينة الرقة، المعقل الرئيس لتنظيم “داعش”، بحلول الربيع، ومن ثم الهجوم عليها وتحريرها.

وأضاف فالون، في حديث للصحفيين، خلال زيارته إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، السبت 11 فبراير/شباط، أن قوات “سوريا الديمقراطية” المكونة بشكل أساسي من مقاتلين أكراد إلى جانب المقاتلين العرب ستعمل على عزل الرقة.

وقال فالون إن “الرقة مدينة أصغر بكثير من الموصل لكن من الواضح أن “داعش” سيدافع عنها بقوة، وذلك يعني أن العملية الرامية لتحرير الرقة يجب الإعداد لها بعناية”.

وفيما باشرت قوات “سوريا الديموقراطية” حملة لتحرير الرقة في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت هذا الشهر عن بدء مرحلة جديدة من الهجوم هدفها إتمام تطويق المدينة وقطع الطريق المؤدي إلى معقل مسلحي داعش في دير الزور جنوب شرقي الرقة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

