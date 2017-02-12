قذائف صاروخية على المنطقة الخضراء في بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي عن سقوط ما لا يقل عن ستة صواريخ على المنطقة الخضراء.

وقال المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه،: “ارتفاع عدد صواريخ الكاتيوشا التي سقطت على المنطقة الخضراء إلى 6 صواريخ”.

هذا وأعلنت خلية الإعلام الحربي عن سقوط عدد من صواريخ الكاتوشيا انطلقت من منطقتي البلديات وشارع فلسطين سقطت على المنطقة الخضراء ومحيطها.

وأفادت الخلية في بيان لها، عن سقوط صاروخي كاتيوشا قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيرة إلى سماع صفارات الإنذار تنطلق داخل المنطقة.

وأشار الإعلام الحربي إلى أن السلطات المختصة عثرت على 3 منصات لإطلاق الصواريخ خلف مستشفى الكندي.

هذا وقد قتل 5 عراقيين، بينهم أحد عناصر قوات مكافحة الشغب، وأصيب 320 آخرون، بينهم 79 بالرصاص الحي، خلال اشتباكات جرت بين متظاهرين وقوات الأمن قرب المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد اليوم، حيث تظاهر مئات الآلاف هناك تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري، مقتضى الصدر، للمطالبة بإلغاء مفوضية الانتخابات الحالية وتشكيل مفوضية جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية.

ويذكر أن المنطقة الخضراء تعتبر مركز الحكومة، حيث يقيم فيها كبار المسؤولين فضلا عن السفارتين الأمريكية والبريطانية، وتتمتع بحماية أمنية فائقة، حيث تفرض القوات الأمنية إجراءات مشددة على الدخول والخروج من وإلى المنطقة.

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