بالصورة: العثور على جثة مسلح عليها آثار تعذيب بريف اللاذقية

12 فبراير, 2017 - 9:50 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
بالصورة: العثور على جثة مسلح عليها آثار تعذيب بريف اللاذقية

أفادت تنسيقيات المسلحين عن العثور على جثة أحد مقاتلي ميليشيا “الفرقة الأولى الساحلية” وعليها آثار تعذيب كبيرة في منطقة “أرمناز” بريف إدلب.

وأظهرت صور الجثة آثار تعذيب في أنحاء مختلفة من الجسد، إضافة إلى حلاقة جانب من اللحية والشارب في دلالة على إهانة المسلح قبل قتله.

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وتعود الجثة للمدعو “فادي أحمد أكر” وهو من مدينة “الحفة” بريف اللاذقية، وقد اختطف قبل 5 أيام من مقتله على الطريق الواصل إلى مدينة إدلب دون معرفة أي تفاصيل عن الجهة الخاطفة والدوافع وراء ذلك، حيث كان في طريقه لحضور جلسة في دعوى شرعية في محكمة مدينة إدلب بحسب التنسيقيات.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
12 فبراير, 2017

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