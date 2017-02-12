بالصورة: أهالي جرابلس يريدون “حرية” لا تمس بالعادات والتقاليد

12 فبراير, 2017 - 10:06 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
بالصورة: أهالي جرابلس يريدون “حرية” لا تمس بالعادات والتقاليد

أصدر مايسمى المجلس المحلي بمدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، تعميماً يقضي بمنع لبس النقاب للمعلمات، والشماخ (الجمدانة) للمعلمين، وذلك “لأسباب أمنية”، حسب ما جاء في البيان الذي وقع عليه العديد من المحامين والدكاترة في المدينة.

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واعتبر أهالي جرابلس أن قرار منع النقاب يمس بعادات وتقاليد أهالي المدينة، وهو مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يمكن تطبيقه، بأي شكل من الأشكال، فقرار منع النقاب كقرار فرضه من قبل تنظيم داعش.

وتعليقاً على القرار، رفض المدعو مصطفى سيجري أحد قادة المسلحين المشاركين في درع الفرات أية قرارات تفرض على الناس لباساً معيّناً، داعياً أهالي المدينة إلى ممارسة حقهم في الاعتراض على مثل هذه القرارات، والتي لا تمثل إلا القائمين عليها، حسب تعبيره.

أهالي جرابلس كانوا من أوائل الذين خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات ضد الدولة السورية بحجة المطالبة بالحرية، ولكن مالايعلمونه أن كل الحريات في العالم تبدأ من نبذ العادات والتقاليد، بالمقابل قادتهم وإلى هذه اللحظة لا يعلمون أن الحرية لا تعني فرض قراراتهم على الأهالي، باختصار إنها غوغائية ما يسمى الثورة السورية.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
12 فبراير, 2017

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