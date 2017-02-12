جند الأقصى عاد ليضرب من جديد

بعد أن خدع عناصر ميليشيا جند الأقصى باقي الميليشيات المسلحة عبر الإعلان عن حل نفسه في الفترة الماضية عاد من جديد ليضرب ويوسع نطاق سيطرته بعد أن نجح في لم شمل عناصره من جديد.

وتمكنت ميليشيا جند الأقصى من السيطرة على بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي بعد أن تمكنت من السيطرة على مدينة خان شيخون في وقت سابق إثر اشتباكات عنيفة مع الميليشيات المسلحة الأخرى.

وهاجم الأقصى مقر ميليشيا لواء الغر الميامين في قرية معر ماتر في ريف إدلب الجنوبي، واعتقل عدداً من عناصرها، وقبل ذلك قامت ميليشيا الجند بإعدام المدعو عبد المنعم تلاوي أحد قادة المسلحين مع عدد من عناصره بتهمة الردة عقب سيطرتهم على مدينة خان شيخون.

أشار بدلة، إلى أن «فصيل جند الأقصى بعد سيطرتهم على خان شيخون يوم أمس أقدموا على إعدام أحد القادة العسكريين هو عبد المنعم تلاوي مع عدد آخر من مقاتلي المعارضة السورية في المدينة بتهمة الردة».

وينفذ جند الأقصى منذ أيام هجمات على المنطقة استهدف من خلالها مقرات لميليشيات أجناد الشام والمغاوير وسرايا الغرباء في منطقة كفرزيتا وغيرها تمكن من خلالها السيطرة على عدد من قرى وبلدات في ريف حماة الشمالي و الريف الجنوبي لإدلب.